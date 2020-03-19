Лекарства, снижающие холестерин, оказались мощным противораковым агентом

Университет Джонса Хопкинса, передает "Новости Mail.RU", провел анализ примерно 2500 уже существующих лекарств, пытаясь найти обладающий наиболее выраженный противораковый эффект. Внимание привлекли статины (питавастатин в частности) - средства, снижающие уровень холестерин.Они могли уничтожить раковые клетки, не вредя здоровым. Большинство других лекарств либо вообще не оказывало на клетки никакого действия, либо одинаково хорошо убивало и нормальные, и злокачественные клетки. Питавастатин вызывал гибель почти всех злокачественных клеток и почти не затрагивал здоровые, говорится в отчете.По словам ученых, оказалось, питавастатин не только подавлял активность печеночного фермента, влияющего на выработку холестерина, но и блокирует синтез молекул GGPP (геранилгеранилпирофосфата) - вещества, необходимого раковым клеткам для питания. Без GGPP опухоль теряла возможность подпитываться из окружающей среды и умирала.