Лекарства, снижающие холестерин, оказались мощным противораковым агентом
Они могли уничтожить раковые клетки, не вредя здоровым. Большинство других лекарств либо вообще не оказывало на клетки никакого действия, либо одинаково хорошо убивало и нормальные, и злокачественные клетки. Питавастатин вызывал гибель почти всех злокачественных клеток и почти не затрагивал здоровые, говорится в отчете.
По словам ученых, оказалось, питавастатин не только подавлял активность печеночного фермента, влияющего на выработку холестерина, но и блокирует синтез молекул GGPP (геранилгеранилпирофосфата) - вещества, необходимого раковым клеткам для питания. Без GGPP опухоль теряла возможность подпитываться из окружающей среды и умирала.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Онкология
Добавить комментарий