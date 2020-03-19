В ВОЗ заявили о начали испытаний вакцины от коронавируса

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Испытание вакцины началось через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса.Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.«Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию», — заявил глава ВОЗ.При этом он отметил, что многочисленные испытания даже с использованием различных методов могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогают спасти жизни.«ВОЗ и партнеры организуют исследование во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом. Это большое международное исследование предназначено для получения надежных данных, которые нам нужны, чтобы показать, какие методы лечения являются наиболее эффективными», — добавил Гебреисус.