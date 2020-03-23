Медики определили продукты, которые защищают легкие курильщиков

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Заядлым курильщикам особенно необходимо соблюдать правило о 5 порциях фруктов и овощей ежедневно. Эксперты в области здорового питания выяснили, что те любители сигарет, кто регулярно налегает на фрукты и овощи, снижают риск неизлечимых болезней легких на 40%, сообщает health info.Курильщикам необходимо обязательно соблюдать рекомендованное диетологами правило употребления 5 порций фруктов и овощей ежедневно. Исследователи из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что данный рацион снижает риск развития хронической обструктивной болезни легких почти на 40%. А каждая дополнительная порция фруктов и овощей уменьшает вероятность ХОБЛ еще на 8%. Фруктово-овощная диета крайне полезна и для бывших курильщиков, а вот никогда не курившие люди с помощью данных продуктов питания не смогут добиться никакого снижения риска ХОБЛ.Свежие фрукты и овощи содержат мощные антиоксиданты, которые способны защищать легкие от ущерба, наносимого курением. Впрочем, исследование показало, что максимальный эффект обеспечивают яблоки, зеленые листовые овощи и перец. А вот ягоды, лук или картошка ничего подобного здоровью курильщиков не дают. И все равно бывшим и нынешним курильщикам следует употреблять в пищу максимальное количество фруктов и овощей.ХОБЛ - это общее название группы болезней легких, включая хронический бронхит и эмфизему, которые со временем снижают функционал данных органов до минимума, что приводит человека к смерти. ХОБЛ неизлечима, но ее прогресс можно затормозить. В самых тяжелых случаях пациента может спасти только пересадка легких, хотя в некоторых странах курильщикам такие операции не проводят. Отметим, что 18% курильщиков помимо ХОБЛ также ожидает рак легких.