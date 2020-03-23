Диетологи рассказали, чем рискуют люди на домашнем карантине

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По словам врачей, люди, перешедшие в связи с коронавирусом на удаленный режим работы, подвержены риску набрать лишние килограммы. Это связано с уменьшением физической активности – им не нужно тратить время на поездку в офис и обратно, а чтобы перекусить им достаточно дойти до холодильника.По словам диетологов, суточный рацион для мужчины, не занятого физическим трудом (офисного работника) составляет примерно 2800 калорий. В то же время суточный рацион женщины, которая трудится в офисе, составляет 2000 калорий. В связи с этим медики советуют следить за объемом потребляемых калорий, пока вынуждены работать дистанционно. Суточный рацион в среднем нужно снизить на 200-300 калорий.Чтобы облегчить себе задачу и не заниматься подсчетом калорий, достаточно просто отказаться от сладкого и мучного.