Важные симптомы внутренних болезней, о которых расскажет кожа

Кожа - важный индикатор вашего здоровья, не пропустите сигналы, которые подает вам собственный организм!Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе утверждают, что кожа является индикатором состояния здоровья человека в целом. И часто одного только взгляда на лицо бывает достаточно, чтобы определить, какими болезнями страдает тот или иной человек, пишет healthinfo.ua.Сеть мелких преждевременных морщинок по всему лицуПервый признак обезвоживания организма - это, наверно, знает каждый. Однако иногда такой симптом может указывать и на более серьезную проблему. На гипотиреоз. Или, иначе, недостаточный уровень гормонов щитовидной железы. Этому заболеванию часто еще сопутствуют постоянное чувство холода, увеличение веса, частая усталость.«А еще сеточка микроморщин бывает при сахарном диабете», предупреждает доктор медицинских наук, доцент в Школе медицины Нью-Йоркского университета Рошини Радж.Избыток волос на лицеНежелательные волосы, особенно вдоль линии подбородка и верхней губы, а также в районе бакенбард, это первый признак того, что у женщины не все в порядке с гормонами (так называемый гирсутизм).Также это может быть симптомом синдрома поликистозных яичников.Желтые бугорки вокруг глазКсантелазмы, так они называются по-научному, являются признаками высокого уровня холестерина в организме. И, следовательно, предвестником сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа.В качестве доказательства специалисты Вашингтонского университета приводят исследование, которое в 2011 году провели датские ученые с участием 13 000 пациентов, которые имели похожие желтые наслоения около глаз. Анализы добровольцев показали, что 70 процентов из них имеют высокий риск развития артериосклероза (затвердение артерий) и почти половине из них в ближайшее десятилетие грозил сердечный приступ.Acсимметрия лица«Это может быть одним из первых признаков нервного заболевания и даже инсульта», говорит Лиана Вэнь, доктор медицинских наук, врач скорой помощи при Университете Джорджа Вашингтона, и добавляет:- Некоторые мои пациенты часто описывают это так: «посмотрел в зеркало и увидел в отражении другого человека». А кто-то просто начинает чувствовать, что одна сторона лица онемела. Третьи не могут улыбнуться в полную силу. У четвертых возникают проблемы с речью. Если вы, не дай бог, столкнетесь с одним из этих симптомов, немедленно звоните в «скорую» – первые четыре часа после инсульта самые важные для спасения человека.Изменение цвета лицаПостоянная бледность часто говорит о том, что у человека налицо анемия.Желтизна свидетельствует о проблемах с печенью, скорее всего, она перестает должным образом перерабатывать красные кровяные тельца, что может грозить гепатитом, циррозом или раком печени.Об этом, кстати, могут говорить и пожелтевшие склеры глаз.А вот голубоватый оттенок кожи и синева на губах или у ногтевого ложа могут указывать на проблемы с сердцем или болезнь легких, говорит доктор Маллика Маршалл, терапевт и педиатр в Главном госпитале Массачусетса.Бледные губы свидетельствуют о нехватке железа в организме.Красные пятнаЧасто похожие на следы от ударов, они доставляют неудобства не только эстетические, но и физические, потому что вызывают зуд. Это говорит об определенных проблемах с пищеварением, причем весьма серьезных. Речь может идти о целиакии, аутоиммунном заболевании, при котором организм неправильно реагирует на глютен.Скопление расширенных капилляровВ какой-то момент их становится столько, что из «созвездие» становится похожим на пятно, а то и несколько. Они находятся на одном уровне с кожей и не прощупывается. Медицинское название такому явление - эритема.Может быть связано с расширением капилляров вследствие усиленного кровотока. Но иногда это становится симптомом сразу нескольких воспалений, в том числе кишечника, саркоидоза и различных инфекций.Коричневое пятно, или папулаСкорее всего, это проявление себорейного кератоза. А он, в свою очередь, может указывать не только на возрастные изменения кожи (основной симптом), но и на серьезную проблему в организме – рак.«Особенно такие пятна-папулы сопутствуют аденокарциноме», предупреждает доктор медицинских наук, врач Гарвардской школы медицины Элизабет Х. Пейдж.Конечно, чаще всего эти «старческие бородавки» являются возрастным проявлением, но все-таки при их появлении на всякий случай стоит провериться у врача.Сильная пигментацияПричем пигментация не просто пятнами – кожа начинает темнеть целыми участками. Возможно, это говорит о том, что в организме запустились механизмы развития болезни Аддисона. Она сопровождается нарушением работы коры надпочечников или гипофиза.Прыщи в зрелом возрастеПрыщи в подростковом периоде – явление частое и вполне объяснимое. Другое дело, если такая «неприятность» вскакивает у женщины старше 30 лет. Это может быть признаком, во-первых, сильных гормональных изменений, а во-вторых, неполадок в желудочно-кишечном тракте, поясняет доктор Дерик, соавтор исследования Вашингтонского университета.Он также говорит, что женщинам с прыщами стоит обязательно провериться у гинеколога, потому что причиной может стать также синдром поликистозных яичников или какая-та другая проблема половой системы.Красное пятно «бабочкой»Симметричные пятна на щеках или скулах, которые соединяются на переносице в виде бабочки, чаще говорят о куперозе, то есть, нарушении кровообращения.Но также такой тип характерен для дискоидной и диссеминированной красной волчанки, аутоиммунного заболевания с нарушением ДНК здоровых клеток. На всякий случай стоит провериться!Темные круги вокруг глазЧаще всего это, конечно, причина недосыпа, неправильного образа жизни или просто генетический фактор. Тем не менее, темные круги также могут сопровождать заболевания почек и надпочечников. Такие патологии требуют точной диагностики и лечения.Скошенный подбородокВместе с такими чертами, как толстая шея и небольшая челюсть, может говорить об апноэ во сне -расстройстве, при котором во время сна дыхание человека на несколько секунд и неоднократно останавливается.Мнение специалистовДерматолог, к.м.н. Марина Богараз:- Кожа человека – самый большой орган тела, постоянно растущий и обновляющийся. При этом кожа связана почти со всеми органами тела, если не напрямую, то сосудами и кровообращением, вот почему эпидермис дает представление о том, что происходит в организме - начиная от уровня стресса и ваших пагубных привычек и заканчивая серьезными болезнями. Тем не менее, способ постановки диагноза по коже может быть только первичным. Окончательный диагноз способен поставить только врач, тем более, что один симптом может быть связан не с одним заболеванием, а постановка диагноза потребует не только врачебный осмотр, но и анализы».Зухра Павлова, к.м.н., врач-эндокринолог:- Это правда, кожа является индикатором здоровья человека. Но ставить окончательный диагноз без врача на самом деле не стоит. А к симптомам, которые указаны выше, я бы еще добавила, что преждевременные морщины могут быть также проявлением снижения уровня половых гормонов, которые во многом определяют красивую, упругую, здоровую кожу человека в молодости.Избыток волос на лице – сигнал о врожденной дисфункции коры надпочечников.Ассиметрия лица, конечно же, в первую очередь наводит на мысль о неврологической проблеме, но иногда это может быть и последствием травм. Так что не делайте скоропалительных выводов, общаясь с малознакомым человеком.Что касается изменения цвета лица, тут можно добавить еще и изменения кожи вокруг глаз с характерным коричневым оттенком - часто такое сопровождает симптом Еллинека, диффузно-токсический зоб. Или такое еще бывает при синдроме «усталости» надпочечников, так называемый Adrenal Fatigue.Красные пятна на лице могут быть проявлением микозов или, иначе говоря, грибковым поражением кожи, что часто маскируется под другие заболевания, например, экзему или угревую болезнь, а потому неправильно лечится.Что же касается возрастных прыщей, то в случае гормональных нарушений на первый план выходит дисбаланс стероидных и андрогенных гормонов.