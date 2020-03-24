3 ягоды, которые можно смело употреблять на кетодиете
Арбузы
Многие уверены, что арбузы запрещены при кетодиете. Однако в 100 граммах содержится около 8 г углеводов и 0,5 грамма клетчатки.
Эта огромная ягода также богата витамином С и калием. Арбуз содержит и ликопин, растительное соединение, которое уменьшает повреждения клеток.
Помидоры
Многие удивятся, но помидоры, обычно выкладываемые в отделе овощей, технически являются ягодами. В 100 граммах продукта обнаруживается всего 3,7 г углеводов и 2 грамма клетчатки.
Помидоры богаты полезными соединениями, в том числе ликопином, бета-каротином и нарингенином.
Клубника
В клубнике немного углеводов, но при этом много клетчатки. В 100 граммах содержится 8 г углеводов, как и в арбузе, а вот клетчатки целых 3 грамма. Кроме этого, клубника богата витамином С, фолатом и марганцем.
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