Какие продукты опасны для сердца

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Чтобы минимизировать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо придерживаться правильного питания. Некоторую еду диетологи рекомендуют вообще исключить из рациона. «Рамблер» рассказывает, какие продукты оказывают негативное влияние на работу сердца.По мнению испанских врачей, одним из самых вредных для сердечно-сосудистой системы продуктов является красное мясо. В нем содержится много насыщенных жиров. Поэтому лучше отдавать предпочтение курице и другим видам диетического мяса. При этом есть его можно не чаще 3-4 раз в неделю.Еще опасны для сердца промышленная выпечка, хлопья для завтрака и полуфабрикаты. Например, готовая пицца или пельмени. Такая еда содержит трансжиры. Они повышают уровень холестерина.Также не стоит злоупотреблять солью и сливочным маслом. По словам диетологов, жарить пищу лучше на оливковом масле. В таком случае еда будет менее вредной.Нужно отказаться и от алкоголя. Он удваивает риск остановки сердца. Кроме того, вредно употребление энергетических напитков. Они содержат большое количество кофеина, сахар и различные добавки. Еще энергетики возбуждают нервную систему и усиливают стресс.По словам испанских медиков, после 40 лет необходимо обязательно следить за своей сердечно-сосудистой системой.«Вести здоровый для сердца образ жизни означает, в общем, соблюдать средиземноморскую диету и выполнять аэробные физические упражнения по 45 минут в день», — рассказал кардиолог Хуан Пабло Канепа изданию La Vanguardia.Согласно исследованиям, средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 30%. Нужно есть много свежих овощей, зелени, фруктов, оливковое масло, рыбу, семена и крупы.