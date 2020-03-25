Какие продукты опасны для сердца
По мнению испанских врачей, одним из самых вредных для сердечно-сосудистой системы продуктов является красное мясо. В нем содержится много насыщенных жиров. Поэтому лучше отдавать предпочтение курице и другим видам диетического мяса. При этом есть его можно не чаще 3-4 раз в неделю.
Еще опасны для сердца промышленная выпечка, хлопья для завтрака и полуфабрикаты. Например, готовая пицца или пельмени. Такая еда содержит трансжиры. Они повышают уровень холестерина.
Также не стоит злоупотреблять солью и сливочным маслом. По словам диетологов, жарить пищу лучше на оливковом масле. В таком случае еда будет менее вредной.
Нужно отказаться и от алкоголя. Он удваивает риск остановки сердца. Кроме того, вредно употребление энергетических напитков. Они содержат большое количество кофеина, сахар и различные добавки. Еще энергетики возбуждают нервную систему и усиливают стресс.
По словам испанских медиков, после 40 лет необходимо обязательно следить за своей сердечно-сосудистой системой.
«Вести здоровый для сердца образ жизни означает, в общем, соблюдать средиземноморскую диету и выполнять аэробные физические упражнения по 45 минут в день», — рассказал кардиолог Хуан Пабло Канепа изданию La Vanguardia.
Согласно исследованиям, средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 30%. Нужно есть много свежих овощей, зелени, фруктов, оливковое масло, рыбу, семена и крупы.
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