Отечественные специалисты создали уникальные ингаляторы для легочных пациентов

Ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, - разработка российской компании PM&HM. И она готовится к выходу на рынок, передает РИА "Новости". Традиционные ингаляторы не учитывают функции дыхания и проходимость дыхательных путей. В итоге 25-65% и более препарата оседают в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в сам очаг воспаления. В новых ингаляторах аэрозоль подается исключительно непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повышается.Комментирует основатель PM&HM Олег Абдиев: "Также наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19, - препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии". Цена вопроса - от 3000 рублей. Ингаляторы уже проходят испытания для госрегистрации. Они должны попасть в государственные клиники. Апробация ингаляторов планируется в пилотных регионах на базе медицинских учреждений.Профессор, доктор медицинских наук Владимир Краснов подчеркивает: "Применение данной методики наиболее актуально при остром респираторном дистресс-синдроме, когда в легких в ответ на воспаление высвобождаются в большом количестве противовоспалительные протеазы и токсические метаболиты кислорода. Это приводит к повреждению эндотелия капилляров и эпителия альвеол, и как результат возникает гипоксия. Ингаляция данным способом позволяет увеличить скорость воздействия лекарственных препаратов, тем самым повысив эффективность терапии".