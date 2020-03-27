Эксперты назвали эффективные природные антибиотики

Во время распространения самых разных вирусов нелишним будет обратиться к природным антибиотикам, которые позволяют ослабить симптомы болезни и не нанести организму вред. Но и их принимать необходимо только в том случае, когда есть точное понимание принципа их действия и после консультаций со специалистами.В целом же, как давно признано, народная медицина может существенно улучшить защитные качества организма, что позволяет успешно противостоять болезням. Так, в частности, лавровый лист вполне эффективно применяется при лечении ушибов и растяжении связок, а также помогает нормализовать пищеварение и поддерживать необходимый уровень инсулина. Базилик помогает улучшить состояние кожи, а также полезен для лечения простуды, да и в целом помогает укреплять иммунную систему.В случае необходимости, как сообщает сетевое издание "Актуальные новости", остановить кровотечение поможет стручковый кайенский перец, благодаря высокому содержанию фибрина. Укроп в народной медицине применяют для вывода токсинов и снятия спазмов. Имбирь - снимает желудочные спазмы и лечит простуду.Также полезными свойствами обладают розмарин, душица, петрушка, шалфей и чабрец. Каждое из этих растений тем или иным образом влияет на здоровье человека, но подходить к их применению нужно с умом.