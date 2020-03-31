Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться масками

Эксперты Роспотребнадзора подчеркивают: многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.Маска призвана задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании. Эти капли могут содержать опасные вирусы, вызывающие респираторные заболевания. Но эксперты подчеркивают: маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), притом, что потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.Во-первых, маски нужны для тех, кто уже инфицирован, так как они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. То есть это снижает риск заражения окружающих. Также маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Если человек здоров, но ему нужно посетить публичное место или воспользоваться общественным транспортом, маска необходима.Специалисты подчеркивают: через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Утилизируется использованная маска, будучи помещенной в герметичный пакет.