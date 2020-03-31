Сильная иммунная система может эффективно противостоять коронавирусу

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Ученые и медики из Австралии доказали, что люди с хорошим иммунитетом могут успешно преодолевать коронавирусную инфекцию без развития опасных осложнений. Выводы специалистов появились на страницах издания Nature Medicine.Проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 не всегда ведет к тяжелой болезни с поражением легких — если вирусу противостоит сильная иммунная система, то болезнь COVID-19 протекает без опасных для жизни осложнений. К такому выводу пришли сотрудники Мельбурнского университета, подтвердившие свои слова результатами лечения 40-летней пациентки, которую госпитализировали в Королевскую больницу с диагнозом COVID-19."Мы проанализировали анализ крови женщины, сделанный в момент ее госпитализации, и установили, что у нее нет проблем с иммунной системой. Через три дня анализ показал, что у пациентки значительно повысилось число иммунных клеток, которые указывают на скорое выздоровление при гриппе. Соответственно, мы предположили, что ее организм справится с коронавирусом в течение следующих трех дней. В итоге так и произошло", — рассказывают медики.Если иммунная система работает хорошо, то в состоянии справится даже с теми вирусами, которые до сих пор не были ей знакомы. "Вирус, вызывающий COVID-19, является новым для людей, но наш иммунитет способен бороться с этим патогеном и побеждать его", — говорят австралийские исследователи.