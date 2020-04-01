Три правила, которые помогут сохранить фигуру при работе из дома
Разработайте график питания
Завтрак лучше всего съесть спустя час после пробуждения. Старайтесь сделать три приема пищи каждые четыре-пять часов. Можно включить дополнительный перекус.
Сбалансируйте блюда
Вместо того, чтобы ломать голову каждый день, продумайте меню заранее. Важно, чтобы в каждом приеме пищи присутствовал белок, полезные жиры. Отдавайте предпочтение сложным углеводам. Не забывайте об овощах и фруктах.
Жидкость
Если вы привыкли к сокам и газировкам, самое время пересмотреть свои привычки. Откажитесь от напитков с подсластителями. Лучше пить простую воду.
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