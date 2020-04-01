Правильное питание полезно не только для здоровья, но и для кошелька
В попытке сократить расходы многие отдают предпочтение не очень качественной пище. Если говорить о краткосрочной перспективе, это действительно помогает сэкономить. Однако в долгосрочном масштабе все уже не так радостно. Эксперты полагают, что выбор некачественных продуктов в итоге приводит к большим расходам на медицину.
Неправильное питание является фактором риска развития таких серьезных заболеваний, как диабет, инсульт, сердечные проблемы и многое другое.
«Употребление вредной пищи влияет на здоровье сразу», - заявляет доктор Томас Газиано, доцент Гарвардской медицинской школы, кардиолог в больнице «Бригам и женщины» в Бостоне. «Если говорить об экономических выгодах, то на медицинские расходы придется потратить больше. 40-45% сердечно-сосудистых проблем могут быть предотвращены за счет правильного питания».
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