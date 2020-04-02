Названы продукты, которые помогут предотвратить переломы в пожилом возрасте

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В процессе старения кости человека становятся менее плотными и из-за этого возрастает рис переломов. Особенно этому подвержены женщины в период менопаузы, когда падает уровень эстрогена. Диетологи уверены, что избежать подобной беды можно с помощью определенных продуктов питания и физических упражнений.Для укрепления костей необходим кальций. Чтобы кальций хорошо усваивался, в пищу необходимо употреблять продукты, содержащие витамин D. Что касается физической активности, то специалисты особенно рекомендуют езду на велосипеде.Очень полезны для укрепления костей натуральные молочные продукты без сахара, в особенности йогурт. Также полезны яйца – источник витамина D, а также множества других витаминов. Ежедневно диетологи рекомендуют съедать по яйцу. Также полезны для костей рыба, цветная капуста, авокадо, горох и миндаль.