Названы продукты, которые помогут предотвратить переломы в пожилом возрасте
Для укрепления костей необходим кальций. Чтобы кальций хорошо усваивался, в пищу необходимо употреблять продукты, содержащие витамин D. Что касается физической активности, то специалисты особенно рекомендуют езду на велосипеде.
Очень полезны для укрепления костей натуральные молочные продукты без сахара, в особенности йогурт. Также полезны яйца – источник витамина D, а также множества других витаминов. Ежедневно диетологи рекомендуют съедать по яйцу. Также полезны для костей рыба, цветная капуста, авокадо, горох и миндаль.
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