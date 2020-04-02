Какие симптомы коронавируса у детей должны насторожить родителей

Как и взрослые, дети могут заразиться коронавирусом. Хотя они переносят заболевания гораздо легче, а летальные исходы среди них единичны, некоторые симптомы должны настораживать родителей.Об этом пишет издание The Irish Timе.Типичные симптомы коронавирусной инфекции у детей такие же, как у взрослых: высокая температура и сухой кашель. Однако у некоторых малышей проявляются неспецифические признаки, характерные для большинства распространенных вирусных инфекциях: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота).Профессор Карина Батлер назвала симптомы, при которых нужно немедленно реагировать и обращаться к врачу:затрудненное дыхание во время физической активности;вялость, сонливость;отказ от питья, уменьшенное употребление жидкости.В целом обзор 45 научных работ о вирусе, опубликованных до 18 марта исследователями из Швеции, Великобритании и США, показывает, что на детей приходится от 1 до 5 процентов диагностированных случаев Covid-19. У 96% заразившихся детей заболевание протекает в очень легкой форме. И только менее чем у 0,2% - в крайне тяжелой.