Какие симптомы коронавируса у детей должны насторожить родителей
Об этом пишет издание The Irish Timе.
Типичные симптомы коронавирусной инфекции у детей такие же, как у взрослых: высокая температура и сухой кашель. Однако у некоторых малышей проявляются неспецифические признаки, характерные для большинства распространенных вирусных инфекциях: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота).
Профессор Карина Батлер назвала симптомы, при которых нужно немедленно реагировать и обращаться к врачу:
затрудненное дыхание во время физической активности;
вялость, сонливость;
отказ от питья, уменьшенное употребление жидкости.
В целом обзор 45 научных работ о вирусе, опубликованных до 18 марта исследователями из Швеции, Великобритании и США, показывает, что на детей приходится от 1 до 5 процентов диагностированных случаев Covid-19. У 96% заразившихся детей заболевание протекает в очень легкой форме. И только менее чем у 0,2% - в крайне тяжелой.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий