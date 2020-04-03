Алкоголь в среднем возрасте опасен для талии

Злоупотребления алкоголем в среднем возрасте могут увеличить объем талии на 5 см. А это повышает риск инсультов и гипертонии.От злоупотреблений алкогольными напитками лучше воздерживаться в любом возрасте, но особенно в среднем. Ученые Университетского колледжа Лондона доказали, что чрезмерные возлияния в этот период жизни приводят к увеличению объема талии, в среднем, на 5-6 см. А это чревато развитием повышенного артериального давления, являющегося основным единичным фактором риска инсульта. Существует прямая связь между индексом массы тела, вероятностью гипертонии и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем алкоголь негативно влияет на размер талии даже в том случае, если человек перестает активно налегать на спиртное еще до 50 лет.Опубликованное журналом Addiction исследование показало, что злоупотребления алкоголем негативно влияют на функционал печени, повышают риск инсультов, а также индекс массы тела. Отказ от алкоголя в любом периоде жизни приносит пользу всему здоровью, даже если какие-то негативные последствия не удается обратить вспять. Исследователи отмечают, что многие пожилые люди, к сожалению, все равно время от времени продолжают злоупотреблять спиртным.Существует распространенное заблуждение о том, что пьянству подвержены в большинстве случаев молодые люди. Однако в той же Англии самое большое количество госпитализаций в связи с алкогольными расстройствами здоровья среди людей старше 50, пишет The Daily Mail.