Названы овощи, мешающие похудеть

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Некоторые овощи стоит исключить.Все мы знаем, что на диете нужно есть много овощей. Однако, ученые Гарвардского университета провели многолетний масштабный эксперимент, по итогам которого выяснили, что есть овощ, которые мешают избавиться от лишнего веса. Наблюдения за 13 000 участниками продолжались целых 20 лет.В ходе проведенного исследования добровольцев разделили на 2 группы. Каждый день они употребляли в пищу определенные овощи. Одни ели продукты с высоким содержанием крахмала, другие — зелень. Участники из первой группы, несмотря на овощную диету, которая преимущественно состояла из картофеля и бобовых, нередко набирали вес. У остальных добровольцев он оставался стабильным. По мнению авторов научной работы, крахмалистые овощи провоцируют набор массы тела не хуже мучных изделий.Ученые отмечают, что эффективному похудению способствует отказ от сладостей, газированных напитков, фаст-фуда и алкоголя. Помимо этого привести вес в норму помогает мясо с легкими овощами. Дело в том, что с таким набором человеческий организм получает максимальное количество витаминов, клетчатки и белков и минимум простых углеводов.При этом авторы исследования не рекомендуют полностью отказываться от бобовых и тяжелых овощей, они советуют просто сократить их количество.