Как увеличить потребление цинка, который помогает бороться с коронавирусом

Цинк повышает иммунитет и его потребление является одним из лучших способов бороться с заражением новым коронавирусом. Имеет смысл добавлять в свой рацион больше продуктов, насыщенных этим минералом.Как сообщает healthinfo, нет научных доказательств того, что цинк спасает организм от коронавируса и может быть для него волшебным лекарством. Но минерал в действительности повышает иммунитет и является одним из основных питательных веществ, которые нужны нашему телу.«Цинк также улучшает усвоение питательных веществ, процессы восстановления тканей организма. Наше тело не в состоянии накапливать цинк, его важно достаточно потреблять каждый день вместе с пищей», - констатировали специалисты на портале the Health Site.Как увеличить потребление цинка?Есть больше мяса. Красное мясо является отличным источником цинка: например, 100 грамм баранины могут дать около 4 мг цинка плюс белок, витамины группы В, нужный иммунитету жир. Есть его важно умеренно, слишком большое количество может увеличить риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака.Употреблять морепродукты. Они являются великолепным диетическим низкокалорийным источником цинка. Креветки, крабы и мидии, устрицы – эффективнее бороться с коронавирусом организму помогает даже морская капуста.Обогатить меню бобовыми. Эксперты рекомендуют сделать их частью ежедневной диеты. Всего 100 граммов вареной чечевицы содержат порядка 12 процентов суточной потребности организма в цинке.