Рацион, богатый клетчаткой, однозначно снижает риск рака груди

Как передает Eurek Alert со ссылкой на Американское раковое общество, масштабный анализ исследований, посвященных связи рациона и распространенности рака, показал: наиболее активное потребление клетчатки снижало риск рака груди на 8%.Растворимая клетчатка была связана с более низким риском рака молочной железы в целом, а более высокое общее потребление клетчатки было связано с более низким риском у женщин как в пременопаузе, так и в постменопаузе. Повысить уровень клетчатки возможно, добавив в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.Кстати, определенный вид клетчатки способствует набору веса, предупреждает Университет Джорджии. Исследования грызунов показали, что в зависимости от типа клетчатки в рационе у животных происходил более или менее активный набор веса.Итак, грызуны были разбиты на группы в зависимости от диеты. Рацион отличался содержанием белка, жиросодержащих компонентов, а также растворимых и нерастворимых волокон. У человека растворимая клетчатка в желудочно-кишечном тракте превращается в гелеобразное вещество, которое ферментируется бактериями в толстой кишке, и замедляет скорость переваривания пищи.Нерастворимая - физически заполняет пространство в желудке, способствуя ощущению сытости, и остается неизменной при прохождении через пищеварительный тракт. Она не усваивается и по этой причине не является источником калорий. Оказалось, когда в рационе грызунов отмечался явный дефицит растворимой клетчатки, происходил более активный набор веса. При это истончались стенки кишечника, а сам кишечник укорачивался.