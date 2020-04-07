Отит: что это такое и как лечить

Воспалительные процессы в наружном или среднем ухе называются отитом. Эта болезнь может носить вирусный, сосудистый или хронический характер, сопровождается сильными болями и требует своевременного лечения. Поражает отит как детей, так и взрослых, однако более часто встречается у маленьких пациентов, что обусловлено различиями в анатомическом строении ушей.Причины появления болезниНа появление отита влияют разные факторы. Среди наиболее распространенных причин, из-за которых развивается недуг, можно назвать:инфекцию (вызывает вирусную форму болезни);ОРЗ;аденоиды, полипы, хронические носоглоточные воспаления;травмы;сниженный иммунитет.Еще болезнь может возникать на фоне профессиональной деятельности у людей, которым приходится часто испытывать влияние давления на органы слуха, – летчиков, водолазов. Однако, прежде чем заказать ушные капли против отита, важно еще определиться с формой недуга.Симптомы и разновидности заболеванияОтит разделяют на гнойный и негнойный, этот фактор обязательно стоит учитывать при выборе лекарства. Однако, независимо от формы болезни, симптомы всегда примерно одинаковые:боль. Она носит резкий или пульсирующий характер, обычно усиливается в ночное время, распространяется на область глаз, головы, челюсти;снижение остроты слуха;звон или шум в ушах.Часто недуг может сопровождаться повышением температуры, а при гнойной форме наблюдаются также выделения инфильтрата. Симптомы проявляются комплексно, не заметить их невозможно. При возникновении описанных сигналов организма обязательно стоит обратиться в ЛОРу.Особенности лечения отитаПосле обследования и постановки диагноза врач назначает план лечения отита. Меры терапии подбираются разные, в зависимости от типа заболевания, степени тяжести. Однако одной из основных рекомендаций обычно является использование ушных капель.Эти средства представляют собой специальные растворы, в состав которых входят:антибактериальные компоненты – они уничтожают инфекцию;анестетики – отвечают за устранение боли;противовоспалительные вещества – снимают отек.Капли устраняют неприятные симптомы, например заложенность ушей. Облегчение может наступать уже после первого применения. Однако не стоит пренебрегать дальнейшим лечением, и нельзя применять лекарство без консультации с врачом. Специалист назначает капли в зависимости от определенной формы, типа и стадии отита. Перед использованием лекарство необходимо немного подогреть в руке. После – закапать препарат в ухо и полежать на боку, чтобы средство лучше распределилось во внутренних каналах органа слуха.Заказать капли от отита можно на сайте аптек «Мед-сервис». Каталог лекарств доступен в режиме онлайн, можно изучить и выбрать подходящие медикаменты для лечения органов слуха. Главным преимуществом такого решения является возможность, не выходя из дома, приобрести препараты для устранения различных болезней.Профилактические мерыВ силах человека повысить устойчивость своего организма к отиту. Применяются для этого следующие меры: закаливание; прием иммуномодуляторов и противовирусных препаратов; своевременное лечение заболеваний горла и носа (они часто становятся причинами отита). Однако лучше все равно иметь под рукой подходящие капли, чтобы не допускать усугубления недуга. Особенно данная рекомендация актуальна для людей, страдающих хронической формой заболевания.