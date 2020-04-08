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Многие люди считают, что овсяная каша - это здоровое питание. Это только наполовину правда. Полезность овсяной каши зависит от способа её приготовления. Диетологи сразу предупреждают, что полезными свойствами может обладать только овес в виде зерен. Употребление готовой каши в виде измельченных хлопьев не приносит никакой пользы.Варить овсяную кашу нужно без подсластителей и сахара. Можно добавить немного сливочного масла. Чрезмерное количество масла приведете к высокому содержанию жира и углеводов в готовом продукте. Примечательно, что нельзя есть овсяную кашу слишком часто из-за её высокой калорийности.Многие увеличивают калорийность овса, добавляя в него молоко или кусочки фруктов. Наилучшее время для употребления овсяной каши - завтрак. При соблюдении этих основных правил можно свести негативное воздействие овсяной каши к минимуму.