Полезность овсяной каши зависит от способа её приготовления
Варить овсяную кашу нужно без подсластителей и сахара. Можно добавить немного сливочного масла. Чрезмерное количество масла приведете к высокому содержанию жира и углеводов в готовом продукте. Примечательно, что нельзя есть овсяную кашу слишком часто из-за её высокой калорийности.
Многие увеличивают калорийность овса, добавляя в него молоко или кусочки фруктов. Наилучшее время для употребления овсяной каши - завтрак. При соблюдении этих основных правил можно свести негативное воздействие овсяной каши к минимуму.
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