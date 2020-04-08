5 полезных свойств хрена: для иммунитета, пищеварения, сердца и против рака

Хрен - относится к семейству крестоцветных, наряду с брокколи, цветной, белокочанной и брюссельской капустой. Из-за его острого аромата, хрен используется в качестве приправы или соуса для салатов и бутербродов. Но хрен также чрезвычайно полезен для здоровья.

Хрен имеет впечатляющий профиль питания. Порция 100 г содержит:

Вода: 85 г
Калории: 48 ккал
Белки: 1,18 г
Жиры: 0,69 г
Углеводы: 11,29 г
Клетчатка: 3,3 г
Сахар: 7,99 г
Кальций: 56 мг
Железо: 0,42 мг
Магний: 27 мг
Фосфор: 31 мг
Калий: 246 мг
Цинк: 0,83 мг
Марганец: 0,13 мг
Витамин С: 24,9 мг

Антиканцерогенные свойства
Овощи крестоцветные связаны со сниженным риском развития рака, особенно легких и желудочно-кишечного тракта. Этот антиканцерогенный эффект в первую очередь связан с присутствием глюкозинолатов.

Глюкозинолаты представляют собой ферменты, которые ингибируют рост раковых клеток, вызывают апоптоз или гибель клеток. Клинические исследования показывают, что глюкозинолаты легко усваиваются организмом, что способствует эффективности хрена в качестве антиканцерогенного продукта.

Повышает иммунитет

Он содержит много антиоксидантов - они укрепляют иммунную систему и стимулируют выработку лейкоцитов. Хрен обладает мощным антибактериальным действием против Escherichia coli и Staphylococcus.

Регулирует кровяное давление

Хрен является отличным источником калия, незаменимого минерала, регулирующего артериальное давление и поддерживает общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Улучшает пищеварение

Острый овощ содержит пищевые волокна, которые регулируют работу кишечника. Клетчатка предотвращает боли в желудке, запоры и диарею.

Очищает дыхательные пути

Аромат хрена может очистить пазухи и устранить избыток слизи. Овощ является особенно сильнодействующим средством от застойных явлений в носу из-за простуды, аллергии или гриппа.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь