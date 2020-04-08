5 полезных свойств хрена: для иммунитета, пищеварения, сердца и против рака

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Хрен - относится к семейству крестоцветных, наряду с брокколи, цветной, белокочанной и брюссельской капустой. Из-за его острого аромата, хрен используется в качестве приправы или соуса для салатов и бутербродов. Но хрен также чрезвычайно полезен для здоровья.Хрен имеет впечатляющий профиль питания. Порция 100 г содержит:Вода: 85 гКалории: 48 ккалБелки: 1,18 гЖиры: 0,69 гУглеводы: 11,29 гКлетчатка: 3,3 гСахар: 7,99 гКальций: 56 мгЖелезо: 0,42 мгМагний: 27 мгФосфор: 31 мгКалий: 246 мгЦинк: 0,83 мгМарганец: 0,13 мгВитамин С: 24,9 мгАнтиканцерогенные свойстваОвощи крестоцветные связаны со сниженным риском развития рака, особенно легких и желудочно-кишечного тракта. Этот антиканцерогенный эффект в первую очередь связан с присутствием глюкозинолатов.Глюкозинолаты представляют собой ферменты, которые ингибируют рост раковых клеток, вызывают апоптоз или гибель клеток. Клинические исследования показывают, что глюкозинолаты легко усваиваются организмом, что способствует эффективности хрена в качестве антиканцерогенного продукта.Повышает иммунитетОн содержит много антиоксидантов - они укрепляют иммунную систему и стимулируют выработку лейкоцитов. Хрен обладает мощным антибактериальным действием против Escherichia coli и Staphylococcus.Регулирует кровяное давлениеХрен является отличным источником калия, незаменимого минерала, регулирующего артериальное давление и поддерживает общее состояние сердечно-сосудистой системы.Улучшает пищеварениеОстрый овощ содержит пищевые волокна, которые регулируют работу кишечника. Клетчатка предотвращает боли в желудке, запоры и диарею.Очищает дыхательные путиАромат хрена может очистить пазухи и устранить избыток слизи. Овощ является особенно сильнодействующим средством от застойных явлений в носу из-за простуды, аллергии или гриппа.