5 полезных свойств хрена: для иммунитета, пищеварения, сердца и против рака
Хрен имеет впечатляющий профиль питания. Порция 100 г содержит:
Вода: 85 г
Калории: 48 ккал
Белки: 1,18 г
Жиры: 0,69 г
Углеводы: 11,29 г
Клетчатка: 3,3 г
Сахар: 7,99 г
Кальций: 56 мг
Железо: 0,42 мг
Магний: 27 мг
Фосфор: 31 мг
Калий: 246 мг
Цинк: 0,83 мг
Марганец: 0,13 мг
Витамин С: 24,9 мг
Антиканцерогенные свойства
Овощи крестоцветные связаны со сниженным риском развития рака, особенно легких и желудочно-кишечного тракта. Этот антиканцерогенный эффект в первую очередь связан с присутствием глюкозинолатов.
Глюкозинолаты представляют собой ферменты, которые ингибируют рост раковых клеток, вызывают апоптоз или гибель клеток. Клинические исследования показывают, что глюкозинолаты легко усваиваются организмом, что способствует эффективности хрена в качестве антиканцерогенного продукта.
Повышает иммунитет
Он содержит много антиоксидантов - они укрепляют иммунную систему и стимулируют выработку лейкоцитов. Хрен обладает мощным антибактериальным действием против Escherichia coli и Staphylococcus.
Регулирует кровяное давление
Хрен является отличным источником калия, незаменимого минерала, регулирующего артериальное давление и поддерживает общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Улучшает пищеварение
Острый овощ содержит пищевые волокна, которые регулируют работу кишечника. Клетчатка предотвращает боли в желудке, запоры и диарею.
Очищает дыхательные пути
Аромат хрена может очистить пазухи и устранить избыток слизи. Овощ является особенно сильнодействующим средством от застойных явлений в носу из-за простуды, аллергии или гриппа.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий