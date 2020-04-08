5 причин, по которым вы часто ходите «по маленькому» — безопасно или болезнь?

Большинство причин частого мочеиспускания безвредны, но некоторые из них свидетельствуют о патология мочевыводящей системы.Вот почему вы "ходите по-маленькому" слишком часто1. Пьете много жидкостиЧастое мочеиспускание может иметь очень простую и правдоподобную причину - слишком много жидкости. Организм быстро избавляется от ненужных ему излишков. Чем больше воды вы пьете, тем чаще вам приходится ходить в туалет.2. Инфекция мочевыводящих путейКогда бактерии, которые обычно находятся в кишечнике, попадают в мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточник или почки, возникает инфекция мочевых путей. В ответ на инфекцию мочевой пузырь воспаляется и остается раздраженным - это может привести к необходимости ходить в туалет постоянно.Антибиотики назначаются врачом после подтверждения диагноза. Если не лечить инфекцию мочевыводящих путей, она приводит к почечной инфекции, являющейся опасной для жизни.3. БеременностьПричиной увеличения частоты посещения туалета беременными обычно является давление увеличенной матки на мочевой пузырь. Это нормальное состояние.4. Потребление продуктов, которые раздражают мочевой пузырьКофе, алкоголь, чай, газированные напитки, острая пища, цитрусовые, продукты на основе томатов и шоколад могут вызвать раздражение мочевого пузыря.Кофе и чай также действуют как мочегонное средство - вызывают повышенное образование мочи, и вам приходится мочиться чаще.5. ДиабетЕсли у вас диабет, то приходится ходить в туалет чаще, чем другим людям. Это происходит потому, что избыток сахара накапливается в крови, заставляя почки работать усерднее, чтобы фильтровать и поглощать его.Если почки не справляются с дополнительным бременем, сахар попадает в мочу вместе с жидкостями из тканей - придется чаще ходить в туалет.Если вы подозреваете диабет, следует обратиться к врачу и составить план лечения.