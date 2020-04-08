Находящиеся на самоизоляции люди больше питаются и меньше двигаются

Исследование показало, что люди, вынужденные работать из дома во время коронавирусного кризиса, пьют больше алкоголя, едят меньше здоровой пищи и испытывают проблемы со сном. Также опрос выявили и значительное увеличение мышечных, костных, связочных, сухожильных и нервных заболеваний.В частности, более половины опрошенных сообщили о новых болях, особенно в шее, плечах и спине, по сравнению с их нормальным физическим состоянием. Кроме того, сообщается, что в упадке находятся физические упражнения и диета, причем более половины работников признают, что они меньше тренируются, а треть признаются в том, что придерживаются более нездоровой пищи. Одна пятая часть респондентов также призналась, что они стали употреблять алкоголя больше, чем обычно.Еще одним поводом беспокойства стали плохой сон и повышенный риск утомления. Об этом сообщило большинство опрошенных. При этом половина респондентов пояснили, что они работают долго и нерегулярно и не довольны своим текущим балансом между работой и личной жизнью."Эти промежуточные результаты рисуют картину работающих дистанционно людей, которые сталкиваются со значительными проблемами физического и психического благополучия", - сказал один из исследователей Стивен Беван. И этот фактор нужно обязательно принимать во внимание.