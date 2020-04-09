8 рецептов для защиты от онкологии и укрепления иммунитета

Чернослив уникален тем, что при сушке сохраняет ценные вещества, которыми так богата свежая слива.В черносливе присутствуют глюкоза, сахароза и фруктоза, от 9 до 17 %, а также различные органические кислоты – лимонная, яблочная, щавелевая и даже в небольшом количестве салициловая.В мякоти чернослива содержатся азотистые и дубильные вещества, она насыщена витаминами Р, А, С, В1 и В2.Из минеральных веществ в черносливе много калия, железа и фосфора.Энергетическая ценность чернослива довольно высока – 264 ккал. Чернослив – одно из самых эффективных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Содержащийся в черносливе калий способствует понижению кровяного давления и уменьшает риск инсульта.Чернослив богат антиоксидантами, он поглощает свободные радикалы, разрушающие организм. Это отличная профилактика онкологических заболеваний.Лечебные рецепты с применением черносливаРецепт 12 столовые ложки натертого на мелкой терке чернослива, 1 столовую ложку плодов шиповника, 1 столовую ложку черной смородины залить 400 мл кипятка, настаивать в течение 3 часов, процедить и добавить 2 чайные ложки меда.Принимать по 50 мл 2 раза в день за 1 час до еды в течение 10–14 дней для профилактики и лечения авитаминоза, укрепления иммунитета и профилактики рака.Рецепт 2100 г чернослива залить 1 л кипятка, дать настояться в течение 15 минут, процедить. Принимать настой по 200 мл 1 раз в день. Курс лечения составляет 7–10 дней. Средство эффективно при авитаминозе, а также способствует повышению иммунитета и защите от рака толстой кишки.Рецепт 3Смешать 1 столовую ложку тертого чернослива, 1 столовую ложку плодов шиповника, 1 столовую ложку рябины красной, залить 400 мл кипятка, настаивать 1,5 часа, затем процедить.Настой принимать по 100 мл 3–4 раза в день за 20 минут до еды.Курс лечения составляет от 7 до 10 дней. Средство эффективно для лечения авитаминоза, укрепления иммунитета и профилактики рака.Рецепт 41 столовую ложку чернослива, 2 столовые ложки мелко натертой моркови, 1 столовую ложку сухой ботвы свеклы или листьев мангольда, 1 столовую ложку ягод шиповника, 1 столовую ложку листьев крапивы залить 300 мл воды, кипятить на слабом огне в течение 7 минут, настаивать в темном прохладном месте в течение 3 часов, процедить.Принимать по 100 мл 3 раза в день за 1 час до еды для профилактики авитаминозов, очищения организма от канцерогенов и токсинов. Курс лечения – 7 дней.Рецепт 5100 г очищенной моркови и 100 г чернослива измельчить, смешать с 2,5 столовой ложки меда.Принимать по 1 столовой ложке 5 раз в день в течение 3 недель при авитаминозе.После консультации с врачом через 10 дней повторить курс лечения.Рецепт 61 морковку и 100 г чернослива очистить, вымыть, натереть на мелкой терке, смешать с соком 1 лимона.Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 14 дней.Через 7 дней повторить. Средство эффективно при авитаминозе, а также способствует защите от онкологических заболеваний.Рецепт 730 г натертого на терке чернослива, 50 г натертой на терке моркови, 2 столовые ложки ягод черной смородины, 1 столовую ложку плодов шиповника и 1 чайную ложку почек черной смородины залить 1 л кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить.Принимать по 100 мл 2 раза в день за 30 минут до еды при дефиците витамина С и В9.Курс лечения составляет 14 дней при авитаминозе.Рецепт 8Смешать 2 столовые ложки чернослива, 1 столовую ложку ягод шиповника, 1 столовую ложку листьев крапивы, залить 300 мл воды, кипятить на слабом огне в течение 5–7 минут, настаивать в темном прохладном месте в течение 3 часов, после чего процедить.Отвар принимать по 100 мл 3 раза в день за 1 час до еды.Курс лечения 7–10 дней. Средство эффективно при авитаминозе. Полезен этот рецепт и для повышения защитных сил организма, а также в качестве профилактики онкологических заболеваний.