Коронавирус: 4 знака, что вы нуждаетесь в неотложной медицинской помощи

В условиях пандемии коронавируса людям советуют самоизолироваться, если они испытывают легкие симптомы, но менее ясно, когда нужна неотложная медицинская помощь. На такую необходимость указывают 4 знака, пишет издание Express.Как сообщает healthinfo, пробелы в знаниях симптомов коронавируса нового типа является одной из проблем, снижающих эффективность борьбы с ним. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подготовили памятку с указанием признаков инфекции, как относительно легких, требующих исключительно домашней изоляции, так и тех, которые говорят, что человек нуждается в неотложной медицинской помощи.Согласно отчету CDC, есть четыре «аварийных знака», за которыми нужно следить особенно внимательно. Этозатрудненное, сбивчивое дыхание,постоянная боль или давление в груди,спутанность сознания или невозможность разбудить человека,голубоватый оттенок губ, кожи лица.При их наличии следует вызвать скорую помощь.«Этот перечень симптомом не является исчерпывающим. Проконсультируйтесь с вашим врачом относительно любых других серьезных симптомов, которые могут проявляться конкретно в вашем случае», - дали совет специалисты.Другими знаками заражения коронавирусной инфекции, по их словам, могут бытьтелесные боли,першение и боль в горле,лихорадка,кашель с небольшим количеством мокроты,насморк,тошнота,диарея.потеря обоняния и вкуса.