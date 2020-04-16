Полипы прямой кишки и способы их лечения

Статья содержит информацию о симптомах появления полипов прямой кишки, также методах их исцеления и профилактики.Возникновение полипов в прямой кишке просит консультации проктолога, визит к которому нельзя откладывать. Так, полипы прямой кишки - это повышение внутреннего эпителия, который покрывает толстую кишку. Обычно полип выходит за границы сфинктера и выступает наружу. Само по себе это образование может иметь различную форму - гриба, даже шара либо полушария, также формируется с ножкой либо без такой.Как указывает статистика, полипы всераспространены приблизительно у 1/5 части взрослых парней и дам. Ранее утверждалось, что полипы перерождаются в рак довольно изредка и нескоро. Но на данный момент есть доказательства тому, что такового рода перерождение может произойти приблизительно через 5-8 лет с начала возникновения первого образования.Полипы прямой кишки, симптомы которых отлично исследованы современной медициной, могут быть обнаружены во время эндоскопического либо рентгенологического осмотра толстого кишечного тракта. Бывают случаи, когда полипы до схожих осмотров никак не говорят о для себя. В большинстве случаев человек замечает возникновение крови в кале после дефекации. По цвету крови можно найти место, где размещены полипы прямой кишки. Так, если кровь имеет насыщенный багряный цвет, то образование полипа вышло поблизости от заднего прохода. Чем темнее кровь, тем далее полип от заднепроходного отверстия. Часто совместно с калом выделяется слизь в большей либо наименьшей степени. Когда каловые массы проходят в районе полипа, могут появиться болевые чувства вследствие воспаления ножки этого образования.У многих нездоровых полипы прямой кишки провоцируют возникновение нередких позывов к дефекации, также поносов. Если соответствующая при таком заболевании симптоматика отсутствует, самый 1-ый анализ, который покажет наличие полипов, - анализ кала на наличие крови.Как говорят врачи, полипы необходимо удалять хирургическим методом. И чем ранее это сделать, тем лучше. Ведь полипы прямой кишки, исцеление которых находится в зависимости от их размеров, при отсутствии мед вмешательства могут вырасти в рак толстой кишки.Сейчас не существует методов, которые могли бы найти степень вероятности развития рака в том либо ином случае. Потому идеальнее всего удалить полип на его ранешней стадии, чтоб обезопасить себя от последующих неблагоприятных последствий. Большая часть полипов удаляется особым инвентарем, на кончик которого прикреплен электрод в форме петли. Если же полип маленького размера, его можно удалить при помощи прижигания. Обычно, подобного рода эндоскопические вмешательства проводятся в амбулаторных критериях и фактически не вызывают болевых чувств. Если же размеры полипов огромные, могут потребоваться несколько схожих вмешательств, может быть, даже хирургическая операция.Как указывает практика, возможность рецидива после удаления полипа мала. Но если предпосылки, которые вызвали образования полипа, не устранены, нужно часто проходить наблюдение в спец поликлинике.Во время удаления полипа могут появиться некие отягощения, более всераспространенным из которых является кровотечение. В почти всех случаях оно появляется спустя некое время после операции. Когда наблюдается сильное кровотечение, появляется необходимость проведения повторного хирургического вмешательства. Если кровотечение раскрывается на более поздних сроках, это свидетельствует об отторжении тромба, который размещен на ножке полипа.Еще одним осложнением, возникающим, когда убирают полипы прямой кишки, является перфорация стены прямой кишки. Предпосылкой этого является образование отверстия вследствие ожога во время проведения электрокоагуляции.Профилактикой следующего развития полипов является изменение стиля жизни, соблюдение диеты и постоянное посещение доктора для обследований.