Почему не стоит пить кофе при простудных заболеваниях
Также кофе может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется высыпаниями на коже и слезоточивостью. Даже, если раньше вы не наблюдали у себя подобных признаков, ослабленный иммунитет может так отреагировать.
Если же вы не представляете свою жизнь без кофе, даже во время болезни, тогда сделайте его более полезным. Например, добавьте в напиток кардамон, корицу или ложечку меда.
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