Почему не стоит пить кофе при простудных заболеваниях

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Несмотря на то, что кофе придает энергии, во время гриппа и ОРВИ этот напиток лучше исключить из рациона. Кофеин может затруднить работу сердечно-сосудистой системы, которая при болезни и так трудится в усиленном режиме. Помимо этого, кофе может стать причиной расстройств кишечника, в частности вызвать диарею и дискомфорт в желудке. Это еще больше ослабит организм, а на борьбу с вирусом нужны силы.Также кофе может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется высыпаниями на коже и слезоточивостью. Даже, если раньше вы не наблюдали у себя подобных признаков, ослабленный иммунитет может так отреагировать.Если же вы не представляете свою жизнь без кофе, даже во время болезни, тогда сделайте его более полезным. Например, добавьте в напиток кардамон, корицу или ложечку меда.