Российские врачи опробовали новейший способ лечения коронавируса

Специалисты Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна (ФМБЦ) применили для лечения больных с коронавирусом новый метод. Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) его использовали для восстановления спортсменов, но результаты исследования позволили применить его и для пациентов с COVID-19.Суть метода состоит применении для лечения барокамеры. Фактически в основе лечения больных с коронавирусной инфекцией лежит насыщение организма кислородом. Кроме маски или аппарата ИВЛ медики посчитали целесообразным использование барокамеры. "Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд РФ — мы эту методику в течение двух дней буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме", — пояснил в эфире РЕН ТВ замгендиректора по медицинской части ФМБЦ Юрий Удалов.Также сообщается, что это метод успешно можно применять для лечения больных, состояние которых характеризуется как средней тяжести и в настоящий момент лечение проводится уже в отношении 93 человек.Напомним, что по последним данным, в России выявлено уже более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом, причем 273 человека скончались. Заболевание охватило все российские регионы.