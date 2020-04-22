5 признаков аллергии на алкоголь

Алкоголь вполне может быть аллергеном, предупреждают медики. Специалистами были названы пять признаков имеющейся у человека аллергии на спиртное.Как сообщает healthinfo, одним из сигналов имеющейся аллергии на алкоголь является возникновение сыпи на теле после выпивки. Раздражение может быть довольно сильным, с выраженным зудом и даже болью.«Как правило, это проявление аллергии на серу, которая присутствует в составе почти всех видов алкоголя», - заметили эксперты.Еще один признак – учащенное сердцебиение. Если при этом проявляются также усиленное потоотделение, головокружение, общий дискомфорт, значит, организм действительно не в состоянии усваивать алкоголь.Другим симптомом того, что ваше тело не «дружит» со спиртными напитками, является появление тошноты, диареи после их употребления. Неприятные явления могут иметь место даже после двух бокалов вина.Помимо того, об аллергической реакции свидетельствует внезапный отек, в большинстве случаев языка и губ. Также часто распухают руки, но отекать после употребления алкоголя в случае аллергии могут любые части тела.Мало кому известный признак аллергии на алкоголь – это респираторные симптомы. Тем не менее, после спиртного человек может испытывать хрипы, кашель, стеснение в груди, пишет «Медицинская информационная сеть».