Ученые рассказали, как правильно заваривать кофе
Группа ученых из Швеции провела первое исследование, посвященное связи методов заваривания кофе и риска сердечных приступов и смерти. Его результаты опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology. Ученые пришли к выводу, что заваривание кофе через фильтр является лучшим вариантом.
«Наше исследование демонстрирует, что между способом заваривания кофе и сердечными приступами существует сильная связь. Кофе, не пропущенный через фильтр, содержит вещества, которые повышают уровень холестерина в крови. Использование фильтра помогает от них избавиться», - рассказывает автор исследования профессор Даг С. Тель из Университета Гетеборга.
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