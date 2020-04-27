9 натуральных средств в помощь при угревой сыпи

Угри – воспалительный процесс, который возникает в волосяном фолликуле и сальной железе. Это самое распространенное поражение кожи. Его проявления в разной мере ощущал на себе каждый. Данная проблема является особенно актуальной для молодежи, так как в период взросления риск возникновения акне значительно возрастает.При данном заболевании можно прибегнуть к использованию натуральных средств, которые уменьшат воспаление и улучшат состояние кожы.Рецепт 1Смешать 100 мл картофельного сока с 1 чайной ложкой меда. Образовавшуюся смесь наносить на лицо на 20–30 минут ежедневно (лучше вечером) в течение 2 недель. Сделать перерыв 5–7 дней и повторить курс.Рецепт 2При жирной и пористой коже с угрями накладывать на лицо маску из морковной кашицы.Рецепт 33 столовые ложки измельченных огурцов залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять 2–3 часа, процедить, отжать осадок и добавить 1 чайную ложку меда, размешав его до полного растворения. Смочить в этой жидкости ватный тампон и протереть лицо после умывания.Рецепт 4Сок листьев алоэ способствует устранению раздражения, воспаления и угрей при жирной коже лица. Листья промыть кипяченой водой, обсушить и в течение 10 дней выдержать в темном, прохладном месте. Затем листья измельчить и отжать сок. Свежеприготовленным соком следует протирать кожу 2–3 раза в день.При раздражении жирной кожи и угревой сыпи применяется водный настой листьев алоэ. Листья, предварительно выдержанные в темном, прохладном месте, измельчить до кашицеобразного состояния, залить холодной кипяченой водой в соотношении 1:5, настоять 1 час, прокипятить 2–3 минуты и процедить.Рецепт 5Поместить в бутылку свежие лепестки белой лилии, залить их в пропорции 1: 1 водкой или разведенным спиртом и настаивать 14 дней. Приготовленной настойкой протирать кожу перед сном.Рецепт 6Жирную кожу протирать 2–3 раза в день смесью 1 чайной ложки меда и 1 чайной ложки настойки календулы (продается в аптеке), размешав их в 1 стакане теплой кипяченой воды.Рецепт 71 часть сока свежих листьев малины на 4 части сливочного масла или вазелина. Наносить на лицо 1 раз в день.Рецепт 81 столовую ложку листа шалфея залить 1 стаканом кипятка и настоять, укутав, 30 минут. Настой процедить, добавить 1/2 чайной ложки меда и все хорошо перемешать. Теплой смесью делать примочки 2–3 раза в день.Рецепт 9Взять в равных частях по весу корни лопуха, корни девясила, лист грецкого ореха и траву зверобоя. Приготовить отвар из 1 столовой ложки сбора на 1 стакан воды. Принимать по 2–3 стакана в день при обыкновенных угрях.