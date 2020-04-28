Врач назвал причину осложнений у больных COVID-19
По словам специалиста, осложнения вызывает переизбыток железа в организме человека. Лазебник отметил, что при коронавирусе изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония.
"Косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при коронавирусе обнаруживает только компьютерная томография, в то время как обычную пневмонию «видит» и обычное рентгенологическое исследование", — заявил Леонид Лазебник.
Инфекция повреждает ген гемоглобина. Это приводит к блокировке атома железа. В организме образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода и приводит к кислородному голоданию
Медик отметил, что предотвратить осложнения у пациентов с COVID-19 можно с помощью препаратов, которые выводят лишнее железо. Но в мире их очень мало.
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