Врач назвал причину осложнений у больных COVID-19

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук Леонид Лазебник рассказал о причине опасных осложнений у больных коронавирусом. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».По словам специалиста, осложнения вызывает переизбыток железа в организме человека. Лазебник отметил, что при коронавирусе изменения в легких не похожи на те, что вызывает пневмония."Косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при коронавирусе обнаруживает только компьютерная томография, в то время как обычную пневмонию «видит» и обычное рентгенологическое исследование", — заявил Леонид Лазебник.Инфекция повреждает ген гемоглобина. Это приводит к блокировке атома железа. В организме образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода и приводит к кислородному голоданиюМедик отметил, что предотвратить осложнения у пациентов с COVID-19 можно с помощью препаратов, которые выводят лишнее железо. Но в мире их очень мало.