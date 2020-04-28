В нью-йоркских больницах начали тестировать лекарство от изжоги для лечения COVID-19

Недорогой препарат фамотидин неожиданно продемонстрировал положительные результаты во время эпидемии в Китае.Клинические исследования фамотидина — активного ингредиента безрецептурного средства от изжоги — инициировал президент Института медицинских исследований им.Файнштейна Кевин Трейси. Эта идея пришла ему в голову после того, как китайские медики заметили, что пациенты с коронавирусом, принимавшие недорогой фамотидин от изжоги, чувствовали себя гораздо лучше, чем другие больные. Исследования, проведенные на китайских пациентах, еще не опубликованы, однако же инфекционист из Массачусетской больницы Майкл Каллахан, работавший во время вспышки коронавируса в Ухане, подтвердил эти наблюдения. Примечательно, что дешевый фамотидин принимали в основном пациенты с COVID-19 из бедных районов, и они чувствовали себя гораздо лучше, чем их состоятельные товарищи по несчастью, снимавшие изжогу более дорогим лекарством.По словам Кевина Трейси, некоторое время назад исследовательская компания Alchem Laboratories из Флориды использовала искусственный интеллект для поиска препаратов, которые могут помочь бороться с коронавирусом, и фамотидин оказался одним из первых в полученном списке лекарств. Теоретически, этот препарат может остановить репликацию вируса подобно ингибиторам протеаз, которые используются для лечения ВИЧ.«В истории медицины немало примеров, когда лекарство, предназначенное для лечения одних заболеваний, неожиданно оказывали влияние на другие патологии», - заявил Кевин Трейси.В исследовании участвуют 187 пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке, Трейси надеется, что его коллегам удастся подключить не менее 1200 добровольцев. Половина пациентов будет получать мегадозы фамотидина (примерно в девять раз больше, чем при обычной изжоге) в дополнение гидроксихлорохину. Другая половина получит плацебо в виде физраствора. Не исключено, что гидроксихлорохин, возможно, будет исключен из исследований. На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило о необходимости отказаться от этого препарата в лечении коронавируса из-за его тяжелых побочных эффектов. Кроме того, недавнее исследование не показало преимуществ гидроксихлорохина перед другими препаратами.Кевин Трейси предостерег граждан от самолечения, поскольку сейчас нет никаких данных об эффективности фамотидина в лечении коронавируса, а также необходимых дозах.«Вы не должны идти в аптеку и принимать лекарства от изжоги, чтобы вылечиться от COVID-19», - сказал он.