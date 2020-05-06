Медики рассказали, как коронавирус меняет цвет мочи

Чтобы понять, заражен ли человек коронавирусом COVID-19, нужно обратить внимание на цвет его мочи.Как сообщили специалисты Университета штата Огайо, на высокий риск заражения коронавирусной инфекцией указывает интенсивно желтый цвет мочи.Ученые констатировали, что развитие заболевания, вызванного COVID-19, сопряжено с обезвоживанием организма.«Самый простой способ узнать, обезвожен ли организм, – обратить внимание на цвет своей мочи. Чем он темнее, тем выше вероятность заболевания», – говорится в исследовании.Обезвоженность относится к умеренным признакам заболевания, которые не требуют госпитализации.«Ваш организм может быть обезвожен, если, помимо потемневшей мочи, наблюдаются также уменьшение ее выделения, головная боль или головокружение, сухость во рту, шелушение кожи, зуд», — дополнили эксперты.Ученые подчеркивают, что в условиях обезвоживания, вызванного коронавирусом, употребление жидкости должно составлять минимум 2 литра в сутки. Чистая питьевая вода эффективно помогает организму избежать интоксикации или легче перенести ее, быстрее вывести патогенные вещества.Среди других признаков умеренной коронавирусной инфекции называются жар, сухой кашель и утомленность.