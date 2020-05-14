Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность упражнений для мозга

В пабликах о развитии и мотивации полно заголовков в стиле: "Лучшие упражнения для тренировки мозга", но все подобные инструкции вряд ли помогут реально поумнеть. Так считает Марина Чернышева, профессор Санкт-Петербургского Медико-социального института, поделившаяся мыслями с корреспондентами информационно-аналитического журнала "Слово и Дело".Существуют ли упражнения, при помощи которых можно поумнеть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться со значением слова "поумнеть". Авторы мотивационных постов любят упоминать что-то вроде "активизации неиспользуемых участков коры мозга" или "повышения активности мыслительного органа", обещая, что особые упражнения, которые нужно выполнять для этого, помогут превратить мозг в "сверхмозг"."Для начала нужно определиться со значением глагола "поумнеть". Это может быть увеличение объема памяти или повышение концентрации внимания. Или, например, речь может идти о воздействии на активность мозга в целом. Разные упражнения направлены на разные эффекты. В интернет-пабликах о развитии и мотивации все это подается вперемешку, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какой-то эффект, выполняя разные упражнения без четкой цели и понимания их основных принципов", — заявила специалист, добавив, что для реального эффекта требуется индивидуальное тестирование умственных параметров, а также не менее индивидуальный подбор методов воздействия, рассчитанных исходя из массы параметров.