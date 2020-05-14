Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность упражнений для мозга
Существуют ли упражнения, при помощи которых можно поумнеть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться со значением слова "поумнеть". Авторы мотивационных постов любят упоминать что-то вроде "активизации неиспользуемых участков коры мозга" или "повышения активности мыслительного органа", обещая, что особые упражнения, которые нужно выполнять для этого, помогут превратить мозг в "сверхмозг".
"Для начала нужно определиться со значением глагола "поумнеть". Это может быть увеличение объема памяти или повышение концентрации внимания. Или, например, речь может идти о воздействии на активность мозга в целом. Разные упражнения направлены на разные эффекты. В интернет-пабликах о развитии и мотивации все это подается вперемешку, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какой-то эффект, выполняя разные упражнения без четкой цели и понимания их основных принципов", — заявила специалист, добавив, что для реального эффекта требуется индивидуальное тестирование умственных параметров, а также не менее индивидуальный подбор методов воздействия, рассчитанных исходя из массы параметров.
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