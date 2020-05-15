8 рецептов, которые помогут восстановить клетки печени

Цирроз – это тяжелое поражение печени, умирание клеток печени, так что ее размеры постепенно уменьшаются. Происходят серьезные нарушения функций печени и всего организма. Нормальная ткань печени постепенно заменяется узлами аномальных клеток. Нарастая, эта соединительная ткань сдавливает сосуды печени, что приводит к некрозу (отмиранию) значительных участков печеночной ткани.Это заболевание представляет собой последствия вирусного гепатита С. К циррозу может привести отравление ядовитыми веществами (мышьяком, фтором, антибиотиками) или длительное употребление алкоголя. Часто цирроз печени – это завершающая, необратимая фаза хронического гепатита.Предлагаемые рецепты помогают восстановить работоспособность печени при циррозе и поднять общий тонус организма.Рецепт 1Принимать 2 раза в день порошок полыни, примешивая 1/2 чайной ложки с 1 ст. ложкой нежирного бульона.Рецепт 2Ежедневно, начиная с утра, пить по 1 стакану сока квашеной капусты через каждые 2–3 часа в течение недели.Рецепт 31 чайную ложку сухих измельченных листьев лесного ореха настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать настойку по 50 г в день 3 раза натощак (перед едой). В течение 12–15 дней желтуха проходит.Рецепт 430 г измельченных листьев лавра залить 200 г масла (оливкового или подсолнечного). Настоять в теплом месте 6 дней. Принимать по 1 столовой ложке утром на голодный желудок.Рецепт 51 столовую ложку семян моркови засыпать в термос, залить стаканом кипятка и настоять ночь. Пить по 1/2 стакана 5–6 раз в день.Рецепт 61 столовую ложку травы горца птичьего (спорыша) заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.Рецепт 71 столовую ложку листьев брусники заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить мелкими глотками в течение дня.Рецепт 8Из высушенных семечек дыни сделать муку (в кофемолке). 1 стакан этой муки залить стаканом горячего молока, настоять в термосе 1,5 часа. Выпить 0,5 стакана настоя утром натощак.