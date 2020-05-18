Кофе спасает от развития ожирения, показал анализ
В среднем процент жировых отложений для женщин из всех возрастных групп и с потреблением кофе в объеме 2-3 чашки был снижен на 2,8%. Причем, эффект не зависел от наличия кофеина в напитке. У мужчин данная закономерность работала не столь явно (мужчины 20-44 лет, пившие 2-3 чашки в день, имели на 1,3% меньше общего жира и на 1,8% меньше абдоминального жира по сравнению с мужчинами, кофе не пившими вовсе).
По словам ученых, в кофе содержатся биологически активные соединения. Именно они регулируют вес. И кофеин здесь не столь важен. Теоретически возможно выделить данные соединения и включить их в терапию ожирения.
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