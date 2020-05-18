Исследование показало, для кого может быть опасен кофе
Как сообщает MedikForum.ru, авторы нового исследования, опубликованного журналом «Клиническое питание», изучало влияние генетики человека на то, в какой степени кофе становится полезным для здоровья. Чтобы проанализировать связи между употреблением кофе и некоторыми заболеваниями, ученые использовали данные более 300 000 человек.
Специалисты констатируют: то, насколько хорошо человек переносит кофе, зависит от его генов. В то же время, считают они, полезным является только умеренное употребление кофе, выпивать более шести чашек в день опасно.
Также опасным кофе, по мнению медиков, может быть для людей, склонных к определенным нарушениям.
«Данные показывают, что регулярное употребление кофе может увеличивать риск трех заболеваний: артроз, артропатия (заболевание суставов), ожирение. Этот напиток может быть нежелательным для людей с предрасположенностью к ним», - поделились исследователи.
Они дают совет: больше прислушиваться к ощущениям своего тела при употреблении кофе. Организм реагирует на прием кофеина, причем реакции могут быть как позитивными, так и способствующими дискомфорту.
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