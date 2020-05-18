Исследование показало, для кого может быть опасен кофе

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При наличии генетической склонности к болезням суставов, ожирению кофе может быть опасен, это показало исследование научных специалистов из Университета Южной Австралии.Как сообщает MedikForum.ru, авторы нового исследования, опубликованного журналом «Клиническое питание», изучало влияние генетики человека на то, в какой степени кофе становится полезным для здоровья. Чтобы проанализировать связи между употреблением кофе и некоторыми заболеваниями, ученые использовали данные более 300 000 человек.Специалисты констатируют: то, насколько хорошо человек переносит кофе, зависит от его генов. В то же время, считают они, полезным является только умеренное употребление кофе, выпивать более шести чашек в день опасно.Также опасным кофе, по мнению медиков, может быть для людей, склонных к определенным нарушениям.«Данные показывают, что регулярное употребление кофе может увеличивать риск трех заболеваний: артроз, артропатия (заболевание суставов), ожирение. Этот напиток может быть нежелательным для людей с предрасположенностью к ним», - поделились исследователи.Они дают совет: больше прислушиваться к ощущениям своего тела при употреблении кофе. Организм реагирует на прием кофеина, причем реакции могут быть как позитивными, так и способствующими дискомфорту.