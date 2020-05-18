Польза тыквы: 5 причин, почему вам нужно включить ее в рацион
Содержит много питательных веществ
Одна чашка (245 граммов) приготовленной тыквы может обеспечить вас 245% рекомендуемой суточной дозы витамина А. Тыквы также содержат витамин С, Е и несколько витаминов группы В, железо, калий, медь и марганец.
Укрепляет иммунитет
Тыква богата витаминами А и С. Витамин А может укрепить иммунную систему и бороться с инфекциями. Витамин С может увеличить выработку лейкоцитов, помочь иммунным клеткам работать более эффективно и даже ускорить заживление ран.
Богата антиоксидантами
Тыквы содержат много антиоксидантов, таких как альфа- и бета-каротин и бета-криптоксантин. Они помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами, что, в свою очередь, может снизить риск развития хронических заболеваний.
Защищает зрение
Тыква богата лютеином и зеаксантином. Ученые показали, что одной из распространенных причин ранней слепоты является дефицит витамина А, а в других исследованиях была обнаружена связь между более высоким потреблением бета-каротина и значительно меньшим риском развития катаракты. Лютеин и зеаксантин в тыкве являются двумя соединениями, которые могут защитить людей от катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.
Улучшает здоровье кожи
Содержит бета-каротин - каротиноид, который организм превращает в витамин А. Исследования показывают, что каротиноиды защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, а витамин С поможет сохранить кожу упругой и здоровой.
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