Польза тыквы: 5 причин, почему вам нужно включить ее в рацион

Тыквы, или Cucurbita pepo, были одним из первых продуктов, привезенных в Европу, где стали популярны не только в качестве еды, но и как лекарственное растение. Ее даже использовали в качестве "народного лекарства" для лечения диабета, а семена применяли для вывода из кишечника паразитов. Сегодня тыквы по-прежнему очень популярны во всем мире. Вот 5 веских причин, почему в вашем рационе питания должна быть тыква.Содержит много питательных веществОдна чашка (245 граммов) приготовленной тыквы может обеспечить вас 245% рекомендуемой суточной дозы витамина А. Тыквы также содержат витамин С, Е и несколько витаминов группы В, железо, калий, медь и марганец.Укрепляет иммунитетТыква богата витаминами А и С. Витамин А может укрепить иммунную систему и бороться с инфекциями. Витамин С может увеличить выработку лейкоцитов, помочь иммунным клеткам работать более эффективно и даже ускорить заживление ран.Богата антиоксидантамиТыквы содержат много антиоксидантов, таких как альфа- и бета-каротин и бета-криптоксантин. Они помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами, что, в свою очередь, может снизить риск развития хронических заболеваний.Защищает зрениеТыква богата лютеином и зеаксантином. Ученые показали, что одной из распространенных причин ранней слепоты является дефицит витамина А, а в других исследованиях была обнаружена связь между более высоким потреблением бета-каротина и значительно меньшим риском развития катаракты. Лютеин и зеаксантин в тыкве являются двумя соединениями, которые могут защитить людей от катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.Улучшает здоровье кожиСодержит бета-каротин - каротиноид, который организм превращает в витамин А. Исследования показывают, что каротиноиды защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, а витамин С поможет сохранить кожу упругой и здоровой.