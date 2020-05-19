Эксперт назвал сочетания продуктов, делающие их более полезными

Некоторые продукты более полезны для здоровья в сочетаниях, чем поодиночке, утверждает известный российский эксперт в области питания, доктор медицинских наук Виктор Конышев.Как сообщает MedikForum.ru, эксперт назвал такие сочетания продуктов, которые делают их более полезными для человеческого организма. Так, например, зерновые и хлеб он советует употреблять вместе с молоком.По словам Конышева, съедаемые самостоятельно хлеб и каши дают организма мало аминокислоты лизина, тогда как молоко содержит его в достаточном количестве. Лизин помогает телу синтезировать «белок молодости» коллаген, способствует нормализации уровня холестерина, улучшает усвоение кальция.«Молоко компенсирует еще недостаток витамина В2 и витамина D. Крупа обеспечивает отсутствующими в животной пище, но важными для здоровья растительными волокнами», - рассказал эксперт изданию «Аргументы и факты».Другой вариант полезного сочетания продуктов – это каши и макаронные изделия вместе с источниками белка. Пример: гречка с рыбой, мясом, грибами.Помимо того, эксперт рекомендует сочетания зерновых продуктов с горохом, бобовых с кукурузой: организмом из них лучше усваиваются аминокислоты.Сочетание овощей желтого или красного цвета с жирами также делают растительные продукты более полезными. Поэтому морковь или помидоры следует употреблять с растительным маслом или сметаной: это повышает концентрацию антиоксидантных веществ, которые усваиваются системой пищеварения.