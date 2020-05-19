Новые технологии вернут чувствительность груди после операции
Идея в том, чтобы встроить массив гибких сенсоров под кожу. Он должен активироваться каждый раз, когда происходит прикосновение к сосково-ареолярной зоне. Сенсоры будут посылать сигналы электродам, которые простимулируют межреберные нервы. Похожая технология используется в создании чувствительных протезов конечностей.
Также необходимы датчики давления, которые могут быть конструктивно и функционально интегрированы в грудную клетку. Они тоже будут преобразовывать информацию о физическом воздействии (прикосновении, движении) в электрический сигнал. Важно создать такие датчики из мягких материалов, подобных ткани, которые будут биосовместимы и использовать электрический сигнал для связи с искусственными периферическими нейронными устройствами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий