Новые технологии вернут чувствительность груди после операции

Bionic Breast Project - уникальный проект Университета Чикаго, призванный перевернуть жизнь женщин, перенесших мастэктомию с реконструкцией в связи с раком груди, передает Medical Express. Распространенная жалоба после такой операции - потеря чувствительности груди.Идея в том, чтобы встроить массив гибких сенсоров под кожу. Он должен активироваться каждый раз, когда происходит прикосновение к сосково-ареолярной зоне. Сенсоры будут посылать сигналы электродам, которые простимулируют межреберные нервы. Похожая технология используется в создании чувствительных протезов конечностей.Также необходимы датчики давления, которые могут быть конструктивно и функционально интегрированы в грудную клетку. Они тоже будут преобразовывать информацию о физическом воздействии (прикосновении, движении) в электрический сигнал. Важно создать такие датчики из мягких материалов, подобных ткани, которые будут биосовместимы и использовать электрический сигнал для связи с искусственными периферическими нейронными устройствами.