Самомассаж для нормализации уровня сахара в крови

Регулярно проводимые самомассаж и лечебная физкультура снижают уровень сахара в крови, улучшают кровообращение, активизируют обменные процессы, укрепляют мышцы. Приведенный ниже комплекс можно выполнять при сахарном диабете легкой и средней тяжести, но обязательно с разрешения лечащего врача, особенно если есть сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Помните, что лечебная физкультура и самомассаж не должны вызывать утомление, слабость, одышку.Заниматься самомассажем рекомендуется спустя 1–1,5 часа после завтрака или обеда, но не на пустой желудок: выпейте стакан чая, съешьте бутерброд. Если во время тренировки неожиданно возникнет чувство голода, слабость, задрожат руки, съешьте кусок сахара и, если лучше не станет, прекратите занятия.Во время проведения самомассажа следите за чистотой кожи, при диабете она ранима и легко воспаляется. Руки для лучшего скольжения обработайте тальком или детской присыпкой. Продолжительность ежедневной процедуры 10–15 минут, каждый прием повторять 3–4 раза.Самомассаж голени. Самомассаж голени способствует улучшению кровообращения нижних конечностей, является профилактикой «диабетической стопы». Проводится он следующим образом: сесть боком на кровать, правая нога на полу; левую, согнутую в колене под прямым углом, положить наружной стороной стопы на кровать. Левое колено придерживать ладонью левой руки. Ладонью правой руки погладить наружную поверхность голени от голеностопного до коленного сустава. Поменять руки. Основанием ладони и бугром большого пальца левой руки выполнить выжимание тех же участков голени в том же направлении. Снова поменять руки. Сделать легкие кругообразные разминания. Вращая сомкнутые подушечки четырех пальцев правой руки по направлению к мизинцу, придавливая мышцы к кости, продвигать кисть от голеностопного до коленного сустава.Продолжим массировать голень с задней стороны. Исходное положение то же. Поочередно двумя руками сделать поглаживание икроножной мышцы (подколенную ямку не массировать!). Затем основанием правой ладони сделать выжимание икроножной мышцы. После этого разминание: ладонь правой руки установить выше голеностопного сустава на ширину ладони так, чтобы большой палец расположился на наружной стороне голени, а остальные на внутренней. Выпрямленными пальцами плотно обхватить икроножную мышцу и, легко сдавливая ее, делать ритмичные вращательные движения в сторону мизинца, продвигая кисть снизу вверх до подколенной ямки.В конце сеанса, захватив икроножную мышцу большим и безымянным пальцами правой руки, сделать потряхивание (колебательные движения в поперечном к голени направлении). Кисть продвигать снизу вверх.Самомассаж коленного сустава. Выпрямить левую ногу, кисть левой руки положить выше колена, а правой – ниже (большие и указательные пальцы касаются друг друга). Кистями обеих рук, обхватив коленный сустав, производить круговые движения в противоположных направлениях (правая – по часовой стрелке, левая – против). Опираясь подушечками больших пальцев над коленом, остальными пальцами выполнить кругообразные растирания в области коленного сустава.Самомассаж бедра. В том же исходном положении погладить переднюю и наружную поверхности бедра от колена до паха. Слегка согнув левую ногу в колене и несколько развернув наружу, правой рукой сделать поглаживание внутренней поверхности бедра.Выпрямить левую ногу в колене. Пальцы левой руки несильно сжать в кулак и костными выступами средних суставов (гребнем кулака) произвести нежное растирание наружной поверхности бедра.Далее большой палец левой руки прижать к указательному и с умеренным давлением основанием ладони и бугром большого пальца сделать выжимание наружной и передней поверхностей бедра, а правой – его внутренней поверхности.Теперь левую ногу вытянуть вдоль кровати, несколько повернуться влево, расслабить мышцы бедра. Ладони положить на бедро поперек массируемых мышц, выпрямить пальцы. Захватив мышцы передней поверхности бедра большим и четырьмя остальными пальцами, приподнять их и, делая каждой кистью вращательные движения в сторону мизинца, плавно, без рывков произвести двойное кольцевое разминание от колена к паху. Продвигая руки вверх, следите, чтобы кисти двигались в разных направлениях (правая от себя, левая к себе, и наоборот). Слегка согнув левую ногу в колене, подложить под нее валик и, сменив положение рук – правая впереди, левая – следом за ней, – выполнить двойное кольцевое разминание внутренней поверхности бедра.Захватив мышцы бедра большим и средним пальцами, сделать потряхивание от паха до колена и обратно (потряхивание мышц передней поверхности левого бедра делается левой рукой, внутренней – правой).Следующий этап самомассажа – сесть на стул, согнутую в колене левую ногу отставить в сторону на носок, расслабить мышцы задней поверхности бедра, левой ладонью сделать поглаживание снизу вверх, а затем ребром кисти (со стороны мизинца) – выжимание от подколенной ямки до ягодичной складки. Плотно захватить большим и четырьмя остальными пальцами левой руки мышцы задней поверхности бедра и сделать разминание от подколенной ямки до ягодичной складки, а затем произвести потряхивание. Выпрямив ногу, поставить ее на пятку. Сделать обхватывающее поглаживание двумя руками от голеностопного до тазобедренного сустава.Так же массировать правую ногу.Самомассаж рук. Сесть на край стула, положить левую ногу на правую, а левую, согнутую в локте руку – на бедро левой ноги. Сделать поглаживание лучезапястного сустава, а затем растирание «щипцами». При этом большой палец правой руки прямолинейно массирует поверхность сустава со стороны ладони, а четыре остальных – со стороны тыла кисти.Затем левую руку повернуть ладонью вверх, кистью правой руки обхватить мышцы передней стороны предплечья и сделать поглаживание от лучезапястного до локтевого сустава, а затем выжимание: подушечка большого пальца и его основание умеренно надавливают на массируемые ткани.Теперь, повернув кисть ладонью вниз, сделать поглаживание и выжимание задней стороны предплечья.Отодвинуть левую руку чуть влево, поставить предплечье на ребро (мизинец снизу). Опираясь на лучезапястный сустав, сделать разминание предплечья, медленно продвигаясь от лучезапястного до локтевого сустава. Закончить самомассаж предплечья поглаживанием.Далее повернуть руку ладонью вверх. Сделать поглаживание локтевого сустава, а затем растирание «щипцами» (четыре выпрямленных пальца правой руки на наружной стороне сустава, большой – на внутренней), прямолинейными движениями подушечек пальцев тщательно растирать боковые поверхности сустава.В том же положении сделать поглаживание передней поверхности плеча от локтя до подмышки. Подмышечную впадину не массировать: когда большой палец приблизится к подмышечной впадине, его следует прижать к указательному и обойти ее. Сделать выжимание и разминание передней поверхности плеча.Сесть на край стула, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, свободно опустить между ног левую руку. Плотно обхватить заднюю поверхность плеча, сделать поглаживание, выжимание и разминание снизу вверх, а затем потряхивание и вновь поглаживание. Согнутую в колене левую ногу поставить на кровать. На колено положить локоть левой руки так, чтобы кисть свободно свисала. В таком положении выполнить массаж мышц верхней части плеча – поглаживание, разминание, выжимание.Встать, слегка наклониться вправо, расслабить мышцы. Опустить левую руку плетью, 3–4 раза встряхнуть ею. Так же сделать самомассаж правой руки.