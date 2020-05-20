Диетолог научила правильно потреблять жидкость с максимумом пользы для организма

Эксперт рассказала, как «напоить» организм на клеточном уровнеПитьевой режим – это залог здоровья и неотъемлемая составляющая похудения. Но важно «напоить» не желудок, а клетку, чтобы увеличь объем воды на клеточном уровне и, как следствие, ускорить процесс сброса лишнего веса. Об этом ранее рассказала диетолог Ева Шишова, а теперь на странице в Instagram на научила правильно потреблять жидкость с максимумом пользы для организма.Вы можете пить много воды, и все равно ваш организм будет оставаться обезвоженным на клеточном уровне. А вода в клетках — это самое главное и решающее вещество в нашем теле (помимо самих клеток)Клетка, которая полноценно «напоена» водои?, сводит к минимуму риск заболевании? раком, возникновения камнеи? и множества других серьезных заболевании?!Вода, которую вы потребляете, поступает в организм из пищеварительного тракта через кровь. Из крови вода переходит в жидкость, заполняющую межклеточное пространство. Это важно, но это не является конечнои? точкои? ее пути. Далее вода должна попасть внутрь клеток. Как?Первое и основное — вода должна быть сырая, чистая, и ее должно быть много. Только в этом случае она попадет именно в клетку. Кипяченая вода, смешанная с добавками и тд. внутрь клетки попасть не сможет.Есть еще и второстепенные факторы:Калии? — обеспечивает приток жидкости в клетку. Ионы калия входят в клетку, и за ними следует маленькая струи?ка воды.Чем больше калия в клетке, тем больше жидкости входит в нееМинералы помогают доставлять воду в клеткиЖирные кислоты (или просто жиры) выступают ОСНОВОИ? для формирования клеточных мембран (стенок клетки)Вывод:Потребляи?те много продуктов, богатых калием и минералами, путем принятия в пищу множества фруктов, овощеи?, орехов и различных семян.Другои? способ повысить содержание минералов в вашем рационе — готовить пищу с добавлением морскои? соли высокого качества. Натуральная, неочищенная морская соль обогащает ваш организм до 60% микроэлементами, которые ему необходимы.Кроме этого, употребляи?те «правильные» ненасыщенные жиры, такие как орехи/семена и нерафинированные масла. Жирные кислоты, содержащиеся в этих продуктах, имеют необыкновенно большое значение для поддержания клеточных мембран в здоровом состоянии, в котором они способны удерживать влагу.