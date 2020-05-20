9 вредных продуктов, которые вы покупаете зря

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Изменить рацион питания порой бывает крайне сложно. Отказаться от пищи, которая приносит наслаждение и удовольствие, кажется невозможным. Мы по привычке берём одни и те же продукты, балуем себя не самыми полезными блюдами, хотя лучше навсегда отказаться от подобного рациона.Некоторые продукты несут опасность тем, у кого, например, непереносимость глютена, при сахарном диабете. Но ряд пищи не стоит покупать в принципе всем. MedikForum.ru расскажет, какие продукты вредны для каждого.Немолочные кофейные сливкиСчитается, что подобный продукт полезнее обычных сливок. Но в них содержатся гидрогенизированные масла. Некоторые в составе имеют кукурузный сироп с фруктозой, наносящие вред печени, приводящие к набору веса и ожирению. Целый ряд проблем с желудочно-кишечным трактом будет обеспечен. Лучше заменить их миндальным, кокосовым, овсяным молоком, натуральными органическими сливками.СалямиБутерброды с салями не принесут пользы здоровью. Насыщенные жиры, нитрит натрия в составе способны привести к образованию воспалительных процессов, нарушению метаболизма, большое количество соли – к гипертонии и сердечным болезням.Диетическая газировкаИскусственные подсластители приносят больше вреда, чем обычный сахар. Их связывают с онкологическими заболеваниями, недугами ЖКТ. Одним из самых опасных называют аспартам, вызывающий сахарный диабет.Соки в пакетахНе все соки одинаково полезны. Овощные, ягодные, фруктовые соки в пакетах обычно снабжают сахаром, солью, другими вредными добавками. Это добавляет калорий, способствует увеличению веса. Желательно готовить свежевыжатые соки самостоятельно.Желатиновые десертыДесерты, в которых содержится желатин, не стоит покупать в магазине. Искусственные красители, канцерогены, химические вещества – не самый лучший состав продукта для здоровья.Белый рисОчищенные и обработанные продукты не лучший выбор. К ним относится белый рис. Лучше заменить его бурым и диким. Тогда не будет скачков сахара в крови и риск развития сахарного диабета снизится.ЙогуртС одной стороны, это продукт, наполненный пробиотиками, пользой в одной бутылке. Но неправильное употребление молочного продукта грозит неприятными последствиями. Пробиотические йогурты склонны вызывать газообразование, расстройство желудка, серьезные инфекции. Добавленный сахар увеличивает калорийность, делая продукт не полезным.Маложирные продуктыМолочные продукты с низким процентом жира (ниже 2%) вредны для организма. Телу требуются жиры. Просто необходимо соблюдать общую калорийность и баланс жиров, белков и углеводов, чтобы не нанести вреда.Томатная пастаВряд ли вы найдёте на полках магазинов натуральную томатную пасту без единой вредной добавки, типа соли, канцерогенов. Фабричные пасты приготавливают их не самых качественных помидоров. Лучше сделать томатную пасту самому, измельчив томаты, добавив немного винного уксуса, сахара, любимые приправы и потушив на медленном огне около часа.