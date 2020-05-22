Врач-гастроэнтеролог назвала самый опасный вид завтрака

По словам врача-гастроэнтеролога, завтраки, состоящие только из каш или других углеводов, чреваты опасными последствиями, среди которых – диабет, лишний вес, нарушения работы желудочно-кишечного тракта.Как сообщает MedikForum.ru, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова назвала самый опасный вид завтрака: это утренние приемы пищи, содержащие преимущественно углеводы. Пример таких завтраков – «мягкие», нецельнозерновые каши (овсянка быстрого приготовления, манная), выпечка, сладости, белый хлеб.Врач заявила, что привычка завтракать подобным образом способствует резкому росту уровня глюкозы в крови. Ответной реакцией организма становится усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что ведет к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.«Появляется ощущение голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости», - предупреждает врач-гастроэнтеролог.Такие колебания становятся «огромной нагрузкой» на поджелудочную железу, запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа, заметила медик.Потянова рекомендует составлять завтраки так, чтобы они содержали белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки. Если после приема пищи начинает клонить в сон – это верный признак слишком большого количества съеденных углеводов, подсказала специалист.