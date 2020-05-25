Проблемы с щитовидкой и коронавирусная инфекция связаны, говорят медики
Известен случай 18-летней женщины, которая была заражена COVID-19 после контакта с отцом. Она полностью оправилась от COVID-19 - через несколько дней у нее был отрицательный результат тестов, но проявились нехарактерные симптомы. У молодой женщины отмечались боли в шее и щитовидной железе, жар и учащенное сердцебиение. В больнице ей поставили диагноз "подострый тиреоидит".
Причем, за месяц до этого у пациентки фиксировалась нормальная работа щитовидной железы и сканирование не показывало наличие каких-либо отклонений. Медики напрямую связывают коронавирусную инфекцию и возникновение подострого тиреоидита.
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