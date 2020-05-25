Проблемы с щитовидкой и коронавирусная инфекция связаны, говорят медики

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Инфекция COVID-19 может вызывать подострый тиреоидит. Это острое вирусное воспалительное заболевание щитовидной железы. Симптомы включают лихорадку и болезненность железы. Как сообщает News-medical.net, Франческо Латрофа, доктор медицинских наук из Университетской больницы Пизы считает, что необходимо обновить список возможных осложнений коронавирусной инфекции, включив туда проблемы с щитовидной железой.Известен случай 18-летней женщины, которая была заражена COVID-19 после контакта с отцом. Она полностью оправилась от COVID-19 - через несколько дней у нее был отрицательный результат тестов, но проявились нехарактерные симптомы. У молодой женщины отмечались боли в шее и щитовидной железе, жар и учащенное сердцебиение. В больнице ей поставили диагноз "подострый тиреоидит".Причем, за месяц до этого у пациентки фиксировалась нормальная работа щитовидной железы и сканирование не показывало наличие каких-либо отклонений. Медики напрямую связывают коронавирусную инфекцию и возникновение подострого тиреоидита.