Названы опасные для здоровья популярные обезболивающие

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Некоторые популярные обезболивающие препараты могут быть опасны для здоровья, напомнил врач Александр Мясников.Как сообщает MedikForum, кардиолог Александр Мясников указал на обезболивающие средства, прием которых может оказаться опасным для здоровья людей. Эту тему он затронул не случайно. Мясников отметил, что в условиях пандемии и самоизоляции россияне стали активнее заниматься самолечением, опасаясь обращаться в медучреждения из-за высокого риска заразиться там коронавирусом.Среди обезболивающих многие отдают предпочтение лекарствам, которые традиционно применяют в условиях домашнего лечения – порой в семьях ими пользуются из поколения в поколение. Но многие из этих препаратов небезопасны.«Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие», — пояснил Мясников.Медик указал на то, что данные средства способствуют повышению давления, плохо влияют на слизистую желудка, провоцируя его раздражение и боли. Также такие препараты могут быть опасны для сердца, в особенности, если их используют люди старше 60 лет.По словам Мясникова, из недорогих лекарств лучшим вариантом для снятия боли является парацетамол.Дополнительно он указал на проблему приема слабительных, которые сегодня стали особенно популярными из-за малоподвижного образа жизни на карантине. Врач предупредил: увлеченность этими препаратами способствует развитию синдрома ленивого кишечника.