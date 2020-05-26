Исследование показало, как коронавирус влияет на плаценту

Описанные учеными патологии плаценты никак не отразились на здоровье детей, которые родились у участниц исследования. Но авторы предупреждают, что такие повреждения потенциально могут нарушать течение беременности.Коронавирус SARS-CoV-2 может повреждать плаценту. Это показало новое исследование, которое опубликовано в American Journal of Clinical Pathology. При этом патология плаценты, связанная с COVID-19, может никак не влиять на будущих детей, что однако же в свою очередь не повод расслабляться для акушерок и гинекологов, полагают ученые.Плацентой называют временный орган, который соединяет развивающийся плод с маткой беременной женщины. С ее помощью плод получает питательные вещества и кислород, она участвует в выведении продуктов обмена веществ плода, регулировании его температуры, защите от патогенов и не только. Многие вирусы и бактерии не способны проходить через плаценту, в то время как в подавляющем большинстве известных случаев вирус не передавался от матери ребёнку.Ученые исследовали плаценты 16 женщин, больных COVID-19, сразу после родов. Они обнаружили, что инфекция может играть роль в нарушении кровотока между матерью и плодом. Авторы исследования не исключают, что это может оказаться причиной осложнений, о которых должны знать медработники, ведущие беременность.«Я не хочу делать поспешных выводов из небольшого исследования, но эти предварительные данные говорят в пользу того, что COVID-19 может приводить к изменениям в плаценте, которые имеют важное значения для здоровья при беременности», - цитирует CNN слова Эмили Миллер (Emily Miller), доцента Северо-Западного университета, соавтора исследования.Также ученые обнаружили в плаценте при COVID-19 аномальные кровеносные сосуды (мальперфузию) и межворсинчатые тромбы. Мальперфузия обычно встречается у женщин с повышенным артериальным давлением и преэклампсией. Но в этом исследовании только у одной женщины было это осложнение течения беременности.«Дети были здоровыми, доношенными, совершенно нормальными. Но наши данные показывают, что многие сосуды были заблокированы и многие плаценты оказались меньше, чем должны были быть. Плацента – орган с большим запасом прочности. Даже когда только половина этого органа работает, ребенок может оказаться полностью в порядке. Но тогда как для большинства детей это не несет опасности, в отдельных случаях могут возникнуть осложнения», - рассказала Миллер Forbes.