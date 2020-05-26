3 эффективных и натуральных продукта для сжигания жира

Часто из-за подкожно-жировой клетчатки не видно, как усердно вы занимаетесь спортом на самоизоляции, ведь жир скрывает мышечный рельеф. Есть простые и доступные продукты, которые помогают процессу расщепления жиров. Их стоит ввести в рацион, чтобы слегка простимулировать липолиз. Не следует забывать про меру и злоупотреблять этими продуктами: общее состояние и здоровье органов куда важнее, чем платье размера XS.КофеВ кофе содержится добротная доза кофеина — этот ингредиент помогает ускорить расщепление жиров. Согласно исследованиям Национального центра биотехнологической информации (NCBI), кофеин способен разогнать метаболизм на 16%, правда, эффект продлится 1-2 часа. В сочетании с кардиотренировкой пару раз в неделю чашечка кофе даст заметный эффект. Любопытно, что кофеин эффективнее сжигает жир у людей с относительно небольшой массой тела, превращая жировые клетки в энергию, а вот у людей с ожирением процесс проходит чуть медленнее. Еще один важный пункт — толерантность. Со временем тело привыкает к дозировкам кофеина; лучший способ избежать привыкания — отказаться на неделю от кофе. Увеличивать количество эспрессо в картонном стаканчике не стоит, все-таки у кофе есть противопоказания.Белковые продуктыСамый естественный и простой способ увеличить липолиз — добавить в рацион белок. Несомненный плюс такого изменения рациона — чувство насыщения и рост мышечной массы. В 1999 году научный журнал о проблемах ожирения International Journal of Obesity провел исследование, в котором приняли участие 60 пациентов с избыточной массой тела, и выяснилось, что диета с высоким содержанием белка оказалась в два раза эффективнее диеты с его умеренным содержанием. Если не получается увеличить количество белковых продуктов в рационе, то можно перед обедом или ужином выпивать стакан коктейля на основе конопляного протеина. Также можно слегка изменить привычные блюда и добавить, например, в утреннюю яичницу больше яиц, но советуем ограничиться лишь белком, отделив его от желтка.Зеленый чайЕще один продукт, который практически не содержит калорий, но при этом способствует сжиганию жира в организме, — зеленый чай. Экстракт зеленого чая помогает избавиться от холестерина и снизить давление. Катехины в чае мешают абсорбированию липидов и предотвращают накопление жиров. Формально зеленый чай не сжигает жир, а мешает его накоплению, но, тем не менее, он уменьшает количество подкожно-жировой клетчатки, а значит, помогает добиться цели и снизить массу жировой ткани.